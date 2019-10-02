Москва, , 15:20 — REGNUM На сегодняшний день никаких доказательств причастности Иран к нападению на энергообъекты Саудовской Аравии не представлено. Об этом сегодня, 2 октября, выступая на Российской энергетической неделе, которая проходит Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Нефтяные объекты. Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства подчеркнул, что Россия против того, чтобы бездоказательно перекладывать на Иран вину за атаки на нефтеперерабатывающие заводы, добавив, что Москва осуждает подобные акции.

«Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств», — отметил Путин.

Также российский лидер призвал в расследовании этого инцидента руководствоваться не эмоциями, а фактами. По его словам,

Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям.

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«Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября десять дронов атаковали два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты. МИД Ирана все обвиненяи в причастности к атаке отрицает.

Напомним, инцидент привёл к падению уровня добычи нефти в Саудовской Аравии в два раза. 27 сентября этот показатель вернулся к отметке 14 сентября.

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