Сочи, Краснодарский край, , 15:17 — REGNUM Премьер министр Японии Синдзо Абэ, находясь в Нью-Йорке, призвал лидеров США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани встретиться друг с другом. Об этом 2 октября рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже такой верный союзник США, как Япония, начинает иметь свое мнение о значении происходящего на Ближнем Востоке», — заявил глава российского МИД.

Лавров также отметил, что Синдзо Абэ ранее посетил Иран, и действия Токио показывают, как сильно Япония зависит от энергоносителей, которые добывают на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что 2 октября Хасан Рухани указал на то, что Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН два раза говорил про ужесточение антииранских санкций. Также президент Ирана заявил, что не будет встречаться с американским лидером, так как не считает, что это в интересах Исламской Республики.

Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Иран в причастности к налету беспилотных летательных аппаратов на НПЗ нефтяного гиганта Saudi Aramco в Саудовской Аравии.