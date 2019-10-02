Ташкент, , 09:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавката Мирзиеева посетит России с официальным визитом зимой 2020 года. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе визита в Ташкент заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы сейчас серьёзно готовимся к визиту президента Узбекистана, который должен состояться в начале февраля следующего года, работаем над его наполнением», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер Совфеда также добавила, что в рамках визита узбекского лидера пройдёт первый гуманитарный российско-узбекистанский форум. Кроме того, планируется подписание 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Узбекистан с официальным визитом 1 октября. В международном аэропорту «Ташкент» высокую гостью встретили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, первый заместитель министра иностранных дел Илхомжон Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие официальные лица.

В повестке дня визита Матвиенко в Узбекистан стоят вопросы синхронизации законодательства, осуществление совместного парламентского контроля за выполнением двусторонних договоренностей. Будут рассмотрены актуальные задачи, связанные с упрощением доступа узбекских товаров и услуг на российский рынок, дальнейшим усилением межрегионального взаимодействия.