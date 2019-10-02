Париж, , 08:08 — REGNUM Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без предварительного соглашения 31 октября остается «наиболее правдоподобным». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил глава французской дипломатии.

«Вам известна позиция Франции, которая считает, что соглашение о выходе является лучшим решением, но сегодня гипотеза о выходе без соглашения является наиболее правдоподобной», — отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в Брюсселе «очень скоро» представить свежие предложения относительно Brexit.

«Европейский союз остается доступным для предложений», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр государственных счетов Франции Джеральд Дарманин заявил, что Франция готова к Brexit без соглашения.

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