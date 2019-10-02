Дамаск, , 05:43 — REGNUM Мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии будет возведен к 25 октября, заявил представитель компании — строителя Омар Хайдар журналистам.

Он подчеркнул, что российские специалисты консультируют сирийских инженеров по вопросам строительства. Предполагается, что мост позволит наладить доставку медикаментов и гуманитарной помощи на территории в настоящее время не контролируемые правительством Сирии. Сейчас же все мосты через Евфрат на сирийской территории оказались разрушенными из-за ударов так называемой международной коалиции во главе с США.

При этом Хайдар отметил, что строительству мешает подъем уровня воды в реке и повышение скорости течения. Он добавил, что в настоящее время уровень Евфрата поднялся до четырех метров. хотя обычно он в два раза меньше. Тем не менее, ввод моста в эксплуатацию ожидается 25 октября 2019 года.

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