Благовещенск, , 05:10 — REGNUM Руководить здравоохранением Амурской области будет Евгения Жарновникова, которая ранее занимала пост первого заместителя министра облздрава, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, когда стали известны результаты общественных слушаний.

«У нас состоялся общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из восьми заявившихся конкурсантов», — рассказал Василий Орлов.

С 2000 по 2013 год Евгения Жарновникова работала врачом, с 2013 по 2014-й год была заведующей поликлиникой Благовещенска. С 2014 по 2017 годы занимала пост заместителя главврача по медчасти третьей городской поликлиники, с 2017 года — заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, к завершению подходит конкурс на замещение вакансии министра здравоохранения, одной из самых сложных сфер деятельности в Приамурье.