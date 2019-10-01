Донецк, , 20:59 — REGNUM Подпись представителей Украины под документами «формулы Штайнмайера» не гарантирует выполнение Киевом этих обязательств, заявил 1 октября журналистам глава Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидёвка.

По его словам, в Донбассе нет веры в заявления украинских политиков и подписание документов может быть простой имитацией политической активности.

«То, что Украина поставила свою подпись под «формулой», вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив республикам Донбасса особый статус путём внесения соответствующих изменений в конституцию», — сказал Владимир Бидёвка.

Тем не менее, представитель ДНР отметил, что необходимые для нормандской встречи мероприятия с разведением сил в Золотом и в Петровском выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября контактная группа на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок действий для реализации Минских соглашений.

Напомним, ранее украинская сторона под различными предлогами уклонялась от подписания этих документов.

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