Душанбе, , 19:20 — REGNUM Осенняя призывная кампания стартовала сегодня, 1 октября, в Таджикистане. Граждане мужского пола, которые достигли 18 лет, а также таджикистанцы старших призывных возрастов, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва в ряды вооруженных сил Таджикистана, будут призваны в армию.

Отметим, что ответственность за организацию осеннего призыва согласно статье 23 «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» будет возложена на председателей городов и районов Таджикистана. А комплектование и тщательный отбор призывников будет осуществляться министерством обороны, председателями призывных комиссий областей, городов и районов страны, при этом будут учитываться особенности службы в пограничных войсках, нацгвардии, а также в частях спецназначения.

Напомним, что в Вооружённые силы Таджикистана ежегодно призывается около 15−16 тысяч человек. По данным агентства по статистике, в стране сегодня насчитывается более 600 тысяч таджикистанцев призывного возраста. Однако из них почти 150 тысяч человек имеют либо право на отсрочку, либо освобождение от службы в армии. Ещё около 100 тысяч человек находятся в трудовой миграции за рубежом.