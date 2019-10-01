Сеул, , 15:04 — REGNUM В администрации президента Южной Кореи приветствовали решение КНДР провести рабочие переговоры по вопросу денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей президентской резиденции Чхонвадэ (Голубого дома).

США и КНДР geralt

По их словам, Сеул надеется, что предстоящие переговоры позволят достичь прогресса в процессе по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Отметим, что ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение рабочих переговоров Вашингтона и Пхеньяна, а также отметил, что данная встреча станет большим событием в мировой истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало переговоров на рабочем уровне США и КНДР намечено на 5 октября. 4 октября состоится предварительная встреча сторон.