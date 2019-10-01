«Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость», — заявил 27 сентября в Нью-Йорке в интервью российскому информагентству РБК глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Минск, , 14:33 — REGNUM Министр добавил: он в принципе не понимает, как мог бы Александр Лукашенко «создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю» в случае реализации плана объединения Белоруссии и России в конфедеративном или федеративном государстве.

Программа действия РБ и РФ по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства, по словам Макея, «основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года». При этом он отметил: «Никакого отхода от этого договора нет. Да, первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны».

Неприемлемым для официального Минска он назвал «создание каких-то наднациональных структур» и единого эмиссионного центра. Макей сказал: «Надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией и прочее. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной, промышленной политики. Вот это самое главное».

«Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет, не просматривается и не будет», — подчеркнул глава МИД Белоруссии, говоря о согласованном Александром Лукашенко и Владимиром Путиным плане действий по углублению союзной интеграции.