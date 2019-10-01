Джакарта, 1 октября 2019, 12:58 — REGNUM Временный председатель совета народных представителей (парламента) Индонезии Абдул Вахаб Далимунт подтвердил официальное выдвижение министра-координатора по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани на пост председателя, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что инаугурация Пуан Махарани состоится во вторник вечером, 1 октября в 19:00 по местному времени.
Напомним, в соответствии с новым законом, пять руководителей совета народных представителей, избранных на период 2019—2024 годов, были выбраны из партий, набравших наибольшее количество голосов на выборах 2019 года. Пятью такими партиями стали «Демократическая партия Индонезии», «Гериндра», «Голкар», «Партия национального пробуждения», «Национально-демократическая партия».