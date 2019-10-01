Москва, , 11:48 — REGNUM Российское руководство ждет, что очередное заседание в Минске Трехсторонней контактной группы прояснит позицию Киева по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил 1 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — документ о введении в действие закона об особом статусе Донбасса. Украинская сторона объясняла отказ и технической ошибкой, и недопониманием, однако теперь все ждут прояснения позиции Киева.

Изменилась ли прежняя позиция Украины, подтверждается ли отход от договоренностей или, напротив, корректируется подтверждение предыдущих обязательств — этого ждут от заседания 1 октября. При отказе Украины от «формулы Штайнмайера» Москва продолжит пути решения конфликта, но процесс существенно затормозится, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле от очередного минского заседания ждут окончательного согласования «формулы Штайнмайера». В Москве надеются, что Украина официально примет этот документ.

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