Сухум, , 11:28 — REGNUM 30 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии.

Основный вопросом, который обсуждался на встрече, стала подготовка к предстоящему раунду Международных женевских дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии абхазо-российского сотрудничества, а также обсудили ряд других важных тем.

Как сообщало ИА REGNUM, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 8−9 октября.

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