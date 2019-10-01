Горно-Алтайск, , 11:18 — REGNUM В Горно-Алтайске прошла церемония вступления в должность новоизбранного главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Инаугурация прошла первого октября в здании Национального театра.

Избранный глава принёс присягу на Конституции Республики Алтай. При этом текст присяги Олег Хорохордин, являющийся уроженцем соседнего Алтайского края, зачитал на русском и на алтайском языках.

Присутствовавший на церемонии полпред президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что прошедшие выборы показали, что Хорохордину удалось консолидировать общество и завоевать доверие населения.

«Тем самым оправдать то высокое доверие, которое вам оказал президент Российской Федерации, назначив вас исполняющим обязанности главы республики», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Хорохордин был назначен врио в марте 2019 года. На губернаторских выборах, прошедших в единый день голосования 8 сентября, за него проголосовало 58,8% избирателей.

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