Горно-Алтайск, 9 сентября 2019, 08:28 — REGNUM После обработки 100% протоколов ситуация на выборах главы Республики Алтай не поменялась кардинально. Лидерство сохраняет действующий врио главы региона, кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин.
За него проголосовало 58,8% избирателей. Расположившегося на втором месте коммуниста Виктора Ромашкина поддержали 31,6% жителей республики.
Наконец, третий кандидат — представитель ЛДПР Дмитрий Софронов набрал в свою поддержку 6,5%.
Добавим, что явка по республике составила чуть менее половины избирателей — 49,87%. Это меньше, чем на предыдущих выборах главы в республике в 2014 году. Тогда на избирательные участки явилось 54,2% избирателей.
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