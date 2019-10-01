Минск, , 10:29 — REGNUM Налоговый маневр и моменты, связанные с ценами на нефть и газ, препятствуют углублению интеграции России и Белоруссии. Возможность для регулирования еще есть до декабря, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, до начала углубленной интеграции, предусмотренной Договором о создании Союзного государства, Минску и Москве нужно устранить препятствия, связанные с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также урегулировать спорные моменты в ценах на нефть и газ. Еще одна проблема — российский налоговый манёвр, из-за которого Белоруссия, по оценкам минфина этой страны, может лишиться до $10 млрд.

Если эти «вопиющие, кричащие вопросы» не будут решены, говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, так как у Минска не будет понимания «логики наших партнеров», сказал Макей РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, Макей также заявил, что Россия не должна подозревать Белоруссию в попытках «уйти на Запад».

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