Горно-Алтайск, 1 октября 2019, 09:35 — REGNUM В Республике Алтай прошло первое заседание нового созыва регионального парламента. В ходе сессии депутаты избрали председателя заксобрания, секретариат и состав других рабочих органов.
На должность спикера претендовали двое депутатов — лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Тюлентин и представитель КПРФ Сергей Кухтуеков.
По итогам голосования председателем был избран Тюлентин, за которого проголосовали 24 депутата из 40 проголосовавших. Восемь депутатов поддержали Кухтуекова. Восемь бюллетеней признаны недействительными.