Горно-Алтайск, , 11:11 — REGNUM «Единая Россия» на Алтае определилась с кандидатурой на должность председателя Государственного собрания республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ЕР по итогам партийной конференции, им стал лидер алтайских единороссов Владимир Тюлентин.

«За него проголосовало 39 из 44 делегатов конференции, один бюллетень признан недействительным», — сообщили в пресс-службе.

65-летний политик является ветераном алтайского заксобрания. Он непрерывно входил в состав парламента с третьего созыва. В 2016 году он был избран председателем шестого созыва Курултая.

Как сообщало ИА REGNUM, из 41 мандата в региональном парламенте 26 получили кандидаты от «Единой России». Также в состав седьмого созыва вошли представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии Дела.

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