Париж, , 09:17 — REGNUM Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина Дай Бинго принял участие в панихиде по бывшему президенту Франции Жаку Шираку, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Дай, который также является бывшим членом Госсовета КНР выразил от имени китайского лидера и китайского народа глубокую скорбь по поводу смерти Ширака президенту Франции Эммануэлю Макрону, французскому народу и семье Ширака.

Напомним, что Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. Он скончался 26 сентября, а на 30 сентября во всей Франции был объявлен день траура.