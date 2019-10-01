Москва, 1 октября 2019, 08:55 — REGNUM Мюнхенский сговор — это передача нацистскому фюреру Адольфу Гитлеру монопольных прав на управление Европой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Эксперт напомнил, что Польша была первой, кто поучаствовал в разделе Чехословакии и кто получил от этого свою выгоду. При этом, Красная армия была готова помочь Чехословакии, но именно Польша не позволила пройти уже отмобилизованным советским военным корпусам.
Напомним, что 30 сентября 1938 года в Мюнхене, в нацистской Германии Германия, Великобритания, Франция и Италия заключили соглашение о передаче Чехословакией Германии Судетской области без приглашения к переговорам Чехословакии и СССР.
Западные страны как-то забывают про этот европейский позор, но при этом стремятся выставить гениальное завоевание советской дипломатии Пакт Молотова-Риббентропа, заключенный СССР и Германией уже в 1939 году после Мюнхена как «тоталитарную агрессию» против «несчастной Польши», положившую начало Второй мировой войне, за которую в ответе не только Германия, но и СССР.