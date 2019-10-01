Москва, , 08:55 — REGNUM Мюнхенский сговор — это передача нацистскому фюреру Адольфу Гитлеру монопольных прав на управление Европой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мюнхен представлял собой признание остаточно демократическими либеральными странами абсолютного права Гитлера на монопольное положение в Европе… Когда Черчилль говорил: «Польша как гиена рвала Чехословакию», это что такое? Восхваление Польши?», — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что Польша была первой, кто поучаствовал в разделе Чехословакии и кто получил от этого свою выгоду. При этом, Красная армия была готова помочь Чехословакии, но именно Польша не позволила пройти уже отмобилизованным советским военным корпусам.

«И когда она потом пожинала полностью плоды всего, что она сотворила, «бедная, несчастная Польша», это про что? Это про то, что тогда было, или это про абсолютную пропагандистскую туфту?», — продолжил Кургинян.

Напомним, что 30 сентября 1938 года в Мюнхене, в нацистской Германии Германия, Великобритания, Франция и Италия заключили соглашение о передаче Чехословакией Германии Судетской области без приглашения к переговорам Чехословакии и СССР.

Западные страны как-то забывают про этот европейский позор, но при этом стремятся выставить гениальное завоевание советской дипломатии Пакт Молотова-Риббентропа, заключенный СССР и Германией уже в 1939 году после Мюнхена как «тоталитарную агрессию» против «несчастной Польши», положившую начало Второй мировой войне, за которую в ответе не только Германия, но и СССР.