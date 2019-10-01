Варшава, , 07:35 — REGNUM Россия якобы проводит «имперскую политику» в Европе, которую необходимо остановить, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Niezalezna.

По мнению польского президента, если не остановить «имперскую политику» России, Москва начнет проявлять агрессию по отношению к соседствующим странам. Дуда подчеркнул, что Польша уже активно принимает меры по противодействию потенциальной «российской агрессии» путем размещения войск НАТО на своей территории. Он считает, что благодаря присутствию американских военных Польша перестала быть сферой влияния России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, какие расходы будет нести Польша от размещения американских военнослужащих на своей территории. По предварительным подсчетам, американское военное присутствие на польской территории обойдется Варшаве в $50 млн ежегодно. Предполагается, что эти расходы придется оплачивать польским налогоплательщикам.

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