Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге завершилось подключение к теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник, а также других социально-значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что по данным на 30 сентября в 18:00 по местному времени подключены к теплоснабжению 98% жилого фонда Екатеринбурга. В частности, проблемы с подключением остались в Кировском районе города.

«По жилому фонду пока не обогреваются 111 домов, но подавляющее большинство из них будут подключены сегодня вечером и завтра, 1 октября», — отметила заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Кировского района Марина Чугункина.

Напомним, что в Екатеринбурге кампания по подключению к теплу началась 16 сентября. Она проходила в четыре этапа. Завершение последнего планировалось 30 сентября.