Екатеринбург, 1 октября 2019, 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге завершилось подключение к теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник, а также других социально-значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии уточнили, что по данным на 30 сентября в 18:00 по местному времени подключены к теплоснабжению 98% жилого фонда Екатеринбурга. В частности, проблемы с подключением остались в Кировском районе города.
Напомним, что в Екатеринбурге кампания по подключению к теплу началась 16 сентября. Она проходила в четыре этапа. Завершение последнего планировалось 30 сентября.