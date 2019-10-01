Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что у Молдавии есть более важные темы для продвижения на международных площадках, чем попытки начать новые конфликты с международными партнерами. Об этом заявил в интервью молдавскому изданию Tribuna Додон, комментируя критику того, что он в своем выступлении на Генассамблее ООН не потребовал вывода российских войск из ПМР.

Додон добавил, что в последние годы молдавский представители использовали трибуну ООН для геополитической борьбой и политического шоу с целью привлечь внимание части международного сообщества. «Спектаклем мы не добьемся никакого прогресса в разрешении приднестровского конфликта», — сказал Додон.

Критику в свой адрес, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции, он связал с приближением местных выборов. И призвал партнеров проявить зрелость и сбалансированный и эффективный подход в процессе правления.

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