Багдад, , 20:11 — REGNUM Власти Ирака открыли границу с Сирией — на границе двух стран заработал пограничный пункт Каима, 30 сентября передает агентство Reutres.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

КПП открыт впервые за восемь лет с начала сирийской войны и войны с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке .

Иракские официальные лица уже объявили, что через КПП Каима могут свободно перемещаться граждане и все разрешенные грузы.

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