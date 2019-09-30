Рига, , 19:36 — REGNUM

В связи с тем, что прогноз роста ВВП снижен с 3.5% до 2,8%, правительство сможет выделить для финансирования приоритетов министерств только 192,4 млн евро, что на 200 млн меньше планируемого ранее — сообщил на заседании трёхстороннего Совета (консультационный орган правительства и социальных партнёров: профсоюзы и союз предпринимателей) премьер Кариньш. Бюджет 2020 будет самым большим в истории Латвии, но и он не сможет удовлетворить всех на 100%. Об этом сообщила Dienas Business.

Коалиция достигла договорённости, что в 2020 году не будут повышены налоги ни для одной группы населения, при этом с 1 января будет введен новый не облагаемый налогом минимум — 300 евро в месяц, вместо сегодняшних 230.

Для индексации пенсий в 2020 году правительство предусмотрело 200 млн евро: 50 млн — на повышение зарплат медикам (ранее принятый Сеймом специальный закон предусматривал выделение 120 млн евро), 23 млн для оплаты труда педагогов, 8 млн на науку и осуществление территориальной реформы, в связи с убылью населения. Министр финансов Реирс заметил, что будет повышен минимальный уровень оплаты труда, Это произойдёт постепенно и не превысит 99 евро в месяц.

Главным достижением бюджета 2020 премьер Каринш считает то, что правительство смогло, наконец-то, отделить налоговую политику от решений по распределению средств и отказаться от автоматического повышения налогов, если принимается решение о дополнительном финансировании чего-либо.