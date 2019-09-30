Москва, , 18:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации должно разобраться в ситуации, сложившейся в Национальном медицинском исследолвательском центре онкологии имени Блохина. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главу пресс-службы Кремля спросили: собирается ли высшее руководство страны в «ручном режиме» решать проблемы онкоцентра имени Блохина. Песков ответил, что в Кремле видели видеообращение детских онкологов из центра Блохина и уверены, что в Минздраве разберутся в ситуации.

«Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все детские онкологи из центра Блохина пригрозили увольнением в связи с тем, что новое руководство центра не дает нормально работать, несправедливо начисляет зарплаты и не заботится об улучшении условий содержания пациентов.