Москва, , 17:54 — REGNUM Назначение Дмитрия Трапезникова на пост и.о. главы администрации Элисты является прерогативой главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что условием для назначения является соблюдение законодательства РФ и адресовал все вопросы самому Хасикову.

Дмитрия Пескова также спросили о том, какие «государственные задачи» Хасиков исполнял вместе с Трапезниковым.

«Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял, возможно, он выполнял другие задачи», — процитировал «Интерфакс» Пескова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Дмитрий Трапезников, работавший ранее в администрации ДНР и даже исполнявший обязанности главы ДНР, был назначен на пост и.о. главы администрации Элисты. 29 сентября в Элисте состоялась акция протеста против назначения Трапезникова, в сети ведется сбор подписей под петицией за его отставку. В то же время Хасиков выступил с обращением к жителям, в котором объяснил свое назначение тем, что именно Трапезников предложил план по выводу города из затяжного кризиса. Сегодня же, 30 сентября, Хасиков попросил депутатов горсобрания поддержать Трапезникова и «дать год» на решение проблем.

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