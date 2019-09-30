Таллин, , 16:41 — REGNUM Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал прокуратуру провести тщательное расследование обстоятельств смерти экс-главы эстонского филиала Danske bank Айвара Рехе, посеяв сомнения в истинных причинах его смерти. «Айвар Рехе был одним из главных фигурантов самого масштабного международного отмывания денег, и если прокурор говорит, что для инициирования расследования нет оснований, то уже это подозрительно», — заявил Хельме, призвав не ограничиваться только соображениями, что «у человека было тяжёлое время». Слова министра цитирует эстонский портал Delfi.

Судмедэксперты, в свою очередь заявили, что у них нет никаких сомнений, что Рехе добровольно ушёл из жизни. «Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся у нас доказательства и информация прямо указывают на то, что это было самоубийство. На сегодняшний день это подтверждено и судебно-медицинским экспертом», — говорится в сообщении эстонской полиции, которое цитирует портал общественного транслятора ERR.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года датский банк Danske Bank, где Рехе был главой с 2006 по 2015 год, оказался в центре скандала в связи с информацией об отмывании денег. Общий объём отмытых средств составил около семи млрд евро. Рехе обвинения предъявлены не были. На момент смерти ему было 56 лет.

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