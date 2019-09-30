Москва, , 15:30 — REGNUM Переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом запланированы на 3 и 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Лидеры обсудят актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества. В повестке встречи — вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях.

Итогом переговоров Медведева и Диас-Канеля станет подписание ряда двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

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