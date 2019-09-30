Москва, , 13:54 — REGNUM Соединенные Штаты Америки развязали визовую войну. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь». Видео беседы было выложено 30 сентября.

На вопрос главного редактора издания Армена Оганесаяна, стоят ли Россия и США на пороге «визовой войны», Сергей Рябков ответил, что война уже идет, а развязало ее заокеанское государство.

Дипломат рассказал, что уже на протяжении длительного времени российское ведомство испытывает трудности с получением американских виз для своих работников.

Замглавы МИД отметил, что на подобные действия даются «зеркальные» ответы, и американские дипломаты также испытывают трудности с посещением России.

Сергей Рябков подчеркнул, что Вашингтон, отказавшись выдать визы части российской делегации, собиравшейся прибыть в штаб-квартиру ООН, нарушил обязательства, которые США обязались исполнять в 1947 году. Данный поступок он назвал «антирекордом» в поведении МИД США.

Представитель министерства иностранных дел РФ отметил, что с российской стороны идут попытки перевести диалог в конструктивное русло, но пока этого не происходит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десяти членам российской делегации, готовившимся посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отказано в предоставлении виз. Россия в качестве ответа предложила перенести из США работу Первого комитета ГА ООН.