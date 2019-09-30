Страсбург, Франция, , 13:36 — REGNUM В Госдуме считают недопустимым обсуждение в ПАСЕ митингов, которые проходили в Москве летом 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Вынесение на рассмотрение этого вопроса является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ. Это недопустимо», — заявил член делегации РФ в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что Ассамблее не стоит вновь идти в фарватере русофобского меньшинства.

«Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны. Несанкционированные акции и нападения на представителей правоохранительных органов ни в одном государстве-члене Совета Европы не могут считаться демократической нормой», — отметил он в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ принято решение о включении в повестку дня пункта о проведении текущих дебатов о нарушении демократических прав и права на мирные демонстрации на выборах в Мосгордуму. Предложение было внесено политгруппой «Альянс либералов и демократов за Европу», представители которой изначально настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и проекта резолюции.