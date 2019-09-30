Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Грузинская делегация в ПАСЕ отказывается принимать участие в открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи. Об этом в интервью телекомпании IMEDI заявила 30 сентября вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.

Депутат, которая также является руководителем делегации Грузии в ПАСЕ, сообщила, что данный отказ связан с решением большинства стран-участниц Ассамблеи допустить российскую делегацию к участию в заседаниях. Тамар Чугошвили подчеркнула, что грузинские депутаты откажутся от участия во всех торжественных мероприятиях на сессии.

«Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии», — заявила вице-спикер грузинского парламента.

Напомним, 23 сентября глава украинкой делегации в ПАСЕ Лиза Ясько сообщила на странице в соцсети Facebook, что Украина намерена отложить посещение очередной сессии Ассамблеи. Решение принято из-за возвращения России права выступать на заседаниях.