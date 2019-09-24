Майкоп, , 10:58 — REGNUM В Адыгее назначен новый руководитель администрации главы и правительства республики. Должность занял Владимир Свеженц, ранее возглавлявший региональное министерство сельского хозяйства, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства субъекта.

«Перед Вами лежит обширный пласт задач, каждая из которых требует внимательного и ответственного отношения. Уверен, что Ваш обширный управленческий опыт и знания позволят придать новый импульс этой работе», — отметил в ходе встречи с назначенцем глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Владимир Свеженец имеет три высших образования. В разные годы он занимал должности заместителя главы администрации и советника губернатора Краснодарского края, директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России. С 2018 года работает в Адыгее, занимал пост главы минсельхоза республики.