Эр-Рияд, 30 сентября 2019, 07:51 — REGNUM Раскручивание войны на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть и обрушит мировую экономику. Об этом предупредил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью журналистам телеканала CBS.
Саудовский принц прокомментировал атаку боевых дронов на нефтедобывающие объекты его страны.
Журналисты поинтересовались у принца, в чем причина успеха атаки дронов при том, что Саудовская Аравия ежегодно тратит миллиарды долларов на приобретение оружия.
По мнению Мухаммеда бен Салмана, ответственность за атаку дронов целиком несет Иран, и если мировому сообществу не удастся его сдержать, то «поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть взлетят до умопомрачительных высот».
Принц также считает, что прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией приведет к краху мировой экономики, поэтому президенту США Дональду Трампу необходимо встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани и договориться о новом мирном соглашении.
Напомним, 14 сентября на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла атака боевых дронов. После инцидента Саудовская Аравия сократила в два раза добычу нефти, что повлекло за собой скачок мировых цен на нефть.
Военные Саудовской Аравии сообщают, что атака была произведена иранскими беспилотниками Delta Wing UAV. К обвинениям Ирана присоединились Германия, Франция, Великобритания и США.
В Иране отрицают все обвинения и указывают, что атаку совершили йеменские хуситы в ответ на вмешательство армии Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.