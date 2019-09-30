Эр-Рияд, , 07:51 — REGNUM Раскручивание войны на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть и обрушит мировую экономику. Об этом предупредил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью журналистам телеканала CBS.

Саудовский принц прокомментировал атаку боевых дронов на нефтедобывающие объекты его страны.

Мухаммед бен Салман «Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающей значительную часть мирового рынка. Единственная задача у нападавших была подтвердить, что они действительно тупые».

Журналисты поинтересовались у принца, в чем причина успеха атаки дронов при том, что Саудовская Аравия ежегодно тратит миллиарды долларов на приобретение оружия.

Мухаммед бен Салман «Саудовская Аравия размером в континент. Она больше всей Западной Европы».

По мнению Мухаммеда бен Салмана, ответственность за атаку дронов целиком несет Иран, и если мировому сообществу не удастся его сдержать, то «поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть взлетят до умопомрачительных высот».

Принц также считает, что прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией приведет к краху мировой экономики, поэтому президенту США Дональду Трампу необходимо встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани и договориться о новом мирном соглашении.

Напомним, 14 сентября на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла атака боевых дронов. После инцидента Саудовская Аравия сократила в два раза добычу нефти, что повлекло за собой скачок мировых цен на нефть.

Военные Саудовской Аравии сообщают, что атака была произведена иранскими беспилотниками Delta Wing UAV. К обвинениям Ирана присоединились Германия, Франция, Великобритания и США.

В Иране отрицают все обвинения и указывают, что атаку совершили йеменские хуситы в ответ на вмешательство армии Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.