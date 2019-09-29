Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео выразил соболезнование в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака его семье и народу Франции.

«Мы (власти США) выражаем глубокие соболезнования семье Ширак и народу Франции в связи с кончиной бывшего президента Жака Ширака, — написал Помпео на странице в соцсети Twitter. — Мы помним его уверенное правление и приверженность демократии и свободе».

Как передавало ИА REGNUM, Жак Ширак, занимавший должность главы Французской республики в период с 1995 по 2007 года, скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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