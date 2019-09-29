Вена, , 22:50 — REGNUM Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца с уверенной победой на внеочередных выборах, а нижнюю палату парламента, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

Себастьян Курц Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Дипломат пожелал политику сформировать дееспособной правительство, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Москвой и Веной.

«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой и пожелать скорейшего формирования федерального правительства», — отметил Любинский.

Напомним, по данным экзитполов партия Курца одерживает победу с 37% голосов избирателей. Социал-демократическая партия набирает 22%, а Австрийская партия свободы — 16% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии