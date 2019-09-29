Москва, , 21:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи от учреждений, в которых они получают образование, об этом 29 сентября сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Уточняется, что от налогов будут избавлены те обучающие, материальная помощь которым не превышает 4 тыс. рублей.

Напомним, указанный законопроект был инициирован депутатом Государственно думы Ириной Яровой в апреле 2019 года. С точки зрения политика, подобное предложение является справедливым.

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