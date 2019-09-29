Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки по поиску данных, подтверждающих вмешательство Украины в американские выборы. Об этом 28 сентября сообщает The New York Times.

Издание ссылается на «конспирологическоую версию» Трампа, согласно которой может быть выявлен факт возможной переписки экс-президента Украины Петра Порошенко с Хиллари Клинтон в 2016 году, когда в Соединенных штатах велись президентские предвыборные кампании. По мнению главы Белого дома, некоторые представители из властных структур Украины были связаны с Демократической партией США. Именно они распространяли компрометирующие материалы об экс-главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Кроме этого, речь в статье идет о посещении адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани Украины для подтверждения этой информации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму телефонных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся 25 июля 2019 года. Этот шаг последовал после публикаций в американских СМИ о том, что в ходе разговора президент США якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал возбудить расследование в отношении сына Джо Байдена.

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