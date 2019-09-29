Вашингтон, , 06:43 — REGNUM США виноваты в развязывании кибервойны, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 28 сентября в интервью NBC.

«У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — сказал Зариф, прокомментировав заявления разведслужб США о том, что Иран входит в число стран, которые стремятся вмешаться в проведение президентских выборов в Штатах в 2020 году.

Глава МИД Ирана признал, что сейчас идет кибервойна, и ее начали Соединенные Штаты, «опасно и безответственно атакуя» ядерные объекты Ирана, что, по словам Зарифа, могло привести к миллионам жертв.

Напомним, ранее, 24 июня, министерство внутренней безопасности США заявило о том, что Иран активизировал свои кибератаки на США на фоне роста напряженности.

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