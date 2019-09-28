Ереван, , 22:24 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун прибыл с официальным визитом в Армению. В аэропорту «Звартноц» его встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун gov.am

Основная цель визита сингапурского премьера — участие в расширенном заседании ЕАЭС, в ходе которого будет подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Помимо этого, Ли Сянь Лун встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Араратом Мирзояном, президентом Арменом Саркисяном, посетит мемориальный комплекс Геноцида армян.

1 октября в Ереване состоится заседание высшего совета ЕАЭС, в котором помимо глав стран-участниц союза примет участие президент Ирана и премьер-министр Сингапура.