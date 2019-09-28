Тбилиси, , 19:54 — REGNUM Грузинская авиакомпания Georgian Airways приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами и выступает за возобновление полетов с учетом интересов Грузии. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Georgian Airways Романа Бокерии.

Al-Alan Lebeda

«Мы считаем, что полеты между двумя странами должны быть восстановлены согласно международному соглашению, с учетом всех его статей, чтобы правительство России больше не приостанавливало регулярное сообщение между двумя странами в одностороннем порядке и безосновательно», — говорится в заявлении.

В авиакомпании также указали, что грузинской стороне следует защищать свои интересы и добиться восстановления регулярного сообщения в паритетном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заметил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

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