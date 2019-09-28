Тбилиси, 28 сентября 2019, 19:54 — REGNUM Грузинская авиакомпания Georgian Airways приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами и выступает за возобновление полетов с учетом интересов Грузии. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Georgian Airways Романа Бокерии.
«Мы считаем, что полеты между двумя странами должны быть восстановлены согласно международному соглашению, с учетом всех его статей, чтобы правительство России больше не приостанавливало регулярное сообщение между двумя странами в одностороннем порядке и безосновательно», — говорится в заявлении.
В авиакомпании также указали, что грузинской стороне следует защищать свои интересы и добиться восстановления регулярного сообщения в паритетном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заметил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
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