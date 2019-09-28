Тбилиси, , 17:10 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Грузии, об этом 28 сентября она рассказала журналистам во время встречи по итогам саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

«У стран, которые имеют друг другу территориальные претензии могут выйти из конфликта двумя способами — это война или диалог. Грузия должна использовать второй путь, а не замыкаться в себе», — отметила Зурабишвили.

Встреча дипломатов состоялась в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН и была высоко оценена международным сообществом.

Президент также отметила, что Тбилиси никогда не останется один на один с Москвой, а будет получать поддержку от США и Евросоюза.

Напомним, отношения между Россией и Грузией переживают сложные времена после событий августа 2008 года, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приказал нанести ракетные удары по российским миротворцам в Южной Осетии.

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