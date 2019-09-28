Прикаспийскому региону для развития туризма не хватает карты путешествий, в том числе на личном автомобиле. Об этом заявил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Москва, , 13:44 — REGNUM «Я пытался найти автомобильный маршрут пребывания туристов в Астрахани, но не смог. Карту путешествия вокруг Каспия по машине я не нашел. Это решение очень важно для иностранных туристов. Особенно с учётом того, что 40% иностранных гостей прибывают к нам на машине. А человек во многом уходит от стандартной процедуры покупки путевок и планирует своё путешествие сам», — сказал Калмыков.

По словам эксперта, существует много форматов, на которые муниципалитетам следует обратить внимание, чтобы дальше развивать туристическое направление.

«Есть спортивная тематика. Приграничное сотрудничество сочетается со спортивными мероприятиями», — отметил Калмыков.

В качестве примера он привел Дальний Восток, где приграничные муниципальные образования РФ устраивают спортивные соревнования с приграничными китайскими муниципалитетами.

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