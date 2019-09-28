28 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Использование цифрового оружия в рамках продолжающегося конфликта между Ираном и США имеет явные преимущества. Взлом компьютерных систем в значительно меньшей степени связан с кровопролитием, чем военные действия. Этот факт усиливает привлекательность кибероружия для Трампа.

Максим Исаев, , 10:40 — REGNUM Учитывая то, что президент США Дональд Трампа рассматривает все возможные способы отомстить Ирану за нападение на саудовскую нефтяную инфраструктуру, при этом всячески пытаясь избежать горячего конфликта, кибератаки против иранских целей могут оказаться потенциально бескровным способом демонстрации американской мощи, пишет Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако эксперты в области кибербезопасности обеспокоены тем, что очевидное желание американской администрации сделать ставку на цифровое оружие в рамках удара по Тегерану в ответ на атаки, которые привели к временному сокращению уровня добычи нефти в Саудовской Аравии, связано с большими рисками и приведёт к усилению процесса милитаризации киберпространства.

Риск носит двоякий характер. С одной стороны, огромная цифровая экономика США может столкнуться с атаками. С другой стороны, Вашингтон снизит порог использования кибероружия, подвергнув международную цифровую экономику новым типам угроз.

Военная и разведывательная деятельность в интернете превратилась в обычное явление современной жизни. При этом США, которые в течение многих лет проявляли относительную осторожность в использовании цифрового оружия, и даже несмотря на то, что они сами призывают остальной мир к большей сдержанности в киберпространстве, в последнее время заняли более агрессивную позицию. Администрация Трампа расширила полномочия агентства национальной безопасности США (АНБ) и киберкомандования США (подразделение, которое может проводить наступательные операции в киберпространстве) в сфере нанесения ударов и разведывательной деятельности.

Серджио Калтаджироне Twitter.comcnoanalysis

Растущее использование кибероружия может привести к многочисленным непредсказуемым последствиям. Вице-президент ИБ-компании Dragos Серджио Калтаджироне, который ранее занимал должность старшего аналитика по разведке в АНБ, заявил, что каждая новая кибератака приоткрывает ящик Пандоры ещё больше.

Директор АНБ и глава Киберкомандования вооруженных сил США Пол Накасоне сформулировал новую философию действий США в киберпространстве. Накасоне заявил о «настойчивом вмешательстве», которое включает в себя такое понятие, как «упреждающая защита» в режиме онлайн. Детали этих операций остаются в тайне, однако считается, что они включают в себя дополнительные вылазки в сети противника.

Пол Накасоне

Противники США внимательно следят за последствиями изменения позиции США в кибрепространстве. На этой неделе, выступая перед журналистами в ООН, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, похоже, признал, что его страна всё чаще подвергается кибератакам. «Ежедневно существует риск кибератаки против того или иного иранского объекта… К сожалению, киберпространство — это одна из самых опасных областей военных действий», — заявил Зариф.

Использование цифрового оружия в рамках продолжающегося конфликта между Ираном и США имеет явные преимущества. Взлом компьютерных систем в значительно меньшей степени связан с кровопролитием, чем военные действия. Этот факт усиливает привлекательность кибероружия для Трампа, который, опасаясь возможных жертв, в последний момент отменил военный удар по иранским целям в ответ на действия Ирана, который в июне сбил американский беспилотник. Вместо военного удара Трамп использовал кибератаки против иранских компьютерных систем, которые использовались при организации захвата нефтяных танкеров. Сообщалось, что Трамп обдумывает возможность использования кибератак в ответ на нападение на саудовские нефтяные объекты.

Мохаммад Джавад Зариф

Но перед каждой новой кибератакой США оказываются перед сложным выбором. Атаке на цифровые системы противника обычно предшествует взлом этих систем, благодаря которому США могут получить важные разведданные. Когда вы решаете нанести удар по цифровой системе, вы больше не сможете использовать её для получения разведданных. «Вы не сможете остаться в той или иной сети после того, как атакуете её», — заявил бывший хакер АНБ Джейк Уильямс. После каждой кибератаки США у Вашингтона будет оставаться всё меньше возможностей для проникновения в чужое киберпространство. «Не похоже на то, что у нас есть тысяча крылатых киберракет», — добавил Уильямс.

В отличие от традиционных военных действий, кибератаки могут нанести ущерб далеко за пределами поля битвы. Американские эксперты по компьютерной безопасности опасаются, что их клиенты станут объектом потенциального ответного удара со стороны Ирана.

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«Даже если киберкомандование будет причастно к организации кибератаки, не факт, что оно столкнётся с ответным ударом… Мой клиент может попасть под перекрёстный огонь», — заявил директор по аналитическому анализу компании FireEye Inc. Джон Хультквист.

Джон Уотерхаус. Пандора, фрагмент. 1896

Хультквист отметил, что его компания следила за действиями иранских хакеров, которые в течение последних нескольких недель «прощупывали» критически важную инфраструктуру Саудовской Аравии. Наблюдаемая FireEye активность может свидетельствовать о подготовке к кибератаке.

Но даже несмотря на то, что Соединённые Штаты всё чаще используют кибероружие для противодействия агрессии со стороны Ирана и других стран, они призывают другие страны отказаться от подобных действий. В заявлении, опубликованном 23 сентября в ООН и подписанном Соединёнными Штатами, коалиция из 27 государств призвала страны не нападать на объекты критически важной инфраструктуры друг друга.