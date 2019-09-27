27 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В США ежегодно арестовывают приблизительно 10,5 млн человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев с задержанных снимают все обвинения, такие аресты могут иметь разрушительные последствия. Сам по себе арест, независимо от конечного исхода, может привести к проблемам на работе, а также причинить вред физическому или психическому здоровью человека и поставить под угрозу его родительские права.

Максим Исаев, , 09:27 — REGNUM Уже четверть века защитники уголовного правосудия говорят о том, что закона о борьбе с насильственными преступлениями и правоприменении, подписанный бывшим президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году, стал настоящим бедствием для афроамериканцев и граждан США мексиканского происхождения, а также привёл к резкому росту тюремных заключений. Должные лица США и эксперты предприняли усилия для того, чтобы компенсировать ущерб, который нанёс вышеуказанный закон, но они упустили из виду один важный момент, пишут Дерека Пурнелл и Марбл Стэли Баттс в статье для издания The New York Times.

Полиция США (сс) Bboyce17

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Билл Клинтон (сс) Gage Skidmore

Реальность заключается в том, что полиция продолжает заполнять тюрьмы новыми заключёнными. Мы не можем устранить вред, который причинил закон 1994 года, продолжая поощрять массовые тюремные заключения и отказываясь от необходимости сокращения штата сотрудников правоохранительных органов.

В законе 1994 года была озвучена идея о том, что полиция может выступить в качестве эффективного средства от многих социальных проблем. После принятия закона штат сотрудников полиции увеличился на 100 тыс. человек, правительство также выделило $14 млрд в виде грантов для полиции, ещё $9,7 млрд получили тюрьмы, а $6,1 млрд пошли на финансирование программ, направленных на предупреждение преступности. Закон 1994 года в определённой степени поспособствовал 30-процентному увеличению штата сотрудников правоохранительных органов: с 699 тыс. в 1990 году до 899 тыс. в 1999 году. Сегодня в США работает более миллиона сотрудников правоохранительных органов.

Однако можем ли мы сказать, что ожидания 1994 года оправдались? В главном бюджетно-контрольном управлении США пришли к выводу, что, несмотря на то, что в период с 1993 года по 2000 год общий уровень преступности снизился на 26%, благодаря увеличению численности сотрудников правоохранительных органов удалось снизить уровень преступности лишь на 1,3%. Другие исследования показали, что уровень преступности позволили снизить многочисленные государственные программы, начиная с программ по работе с дошкольниками и заканчивая программами по работе с молодёжью.

Американская тюрьма (сс) TayebMEZAHDIA

В США ежегодно арестовывают приблизительно 10,5 млн человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев с задержанных снимают все обвинения, такие аресты могут иметь разрушительные последствия. Сам по себе арест, независимо от конечного исхода, может привести к проблемам на работе, а также причинить вред физическому или психическому здоровью человека и поставить под угрозу его родительские права.

Политики обещают закрыть тюрьмы, несмотря на увеличение финансирования полиции. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио признал, что законопроект о преступности 1994 года был ошибкой. Де Блазио хочет закрыть городскую тюрьму на острове Райкерс к 2026 году. Тем не менее, в транспортном агентстве Нью-Йорка недавно объявили о своём намерении нанять 500 полицейских для борьбы с уклонением от платы за проезд, а также для того, чтобы очистить метро от бездомных людей. Вместо того, чтобы наращивать штат полицейских, стоило бы подумать о бесплатном общественном транспорте, увеличении прожиточного минимума и предоставлении жилья. По всей стране почти половина людей, которых полиция арестовала несколько раз, имеет доход ниже $10 тыс. в год. Современная полиция наказывает в основном бедных граждан.

Билл Де Блазио

Ранее американские реформаторы похвалили президента США Дональда Трампа за то, что в 2018 году он подписал закон, который направлен на то, чтобы положить конец массовым заключениям. Однако этот закон представляет собой скромный пакет реформ в области уголовного правосудия. На прошлой неделе экономисты Белого дома объявили о том, что власти планируют задействовать полицию для того, чтобы очистить улицы от бездомных. Американские власти двигаются в ошибочном направлении. Полиция не может ликвидировать первопричины бездомности и других социальных проблем. Сотрудники правоохранительных органов могут лишь временно решить существующие проблемы с помощью новых наказаний и большего насилия.

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Полиция не помогает защищать наиболее уязвимые группы населения, она лишь создаёт дополнительные риски для этих групп. На сотрудников полиции поступают многочисленные жалобы: на первом месте оказались жалобы, связанные с применением излишней силы, а на втором месте — жалобы, связанные с сексуальным насилием. Люди с психическими заболеваниями в 16 раз чаще, чем другие граждане США, погибают от действий полиции. Афроамериканцы, люди с ограниченными возможностями, мигранты, люди с психическими заболеваниями и бездомные подвергаются чрезмерному насилию со стороны офицеров полиции, которые ежегодно убивают в среднем 1 тыс. человек, при этом, сотни тысяч других граждан США становятся жертвами насилия сексуального характера и преследований со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Бездомный в Нью-Йорке C. G. P. Grey

Со случаями расовой дискриминации и массовыми заключениями нужно бороться, а не переосмысливать их. Сотрудники полиции стали инициаторами массовых заключений. Мы должны признать существующую реальность, а именно то, что сама полиция является частью проблемы, и перестать увеличивать её финансирование и расширять полномочия сотрудников правоохранительных органов.