Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM Следствие по делу о крушении пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, летом 2014 года над Донбассом, не занимается беспристрастным расследованием, а подгоняет данные под заранее готовый ответ. Такое заявление сделал сегодня, 28 сентября, высокопоставленный российский источник в дипломатических кругах в Нью-Йорке, комментируя выступление короля Нидерландов Виллема-Александера на генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, сообщает ТАСС.

Крушение смолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь голландского короля не раскрыла новых подробностей крушения MH17 — монарх лишь заявил, что все страны должны сделать все возможное, чтобы установить все обстоятельства крушения самолета. Мировое сообщество Виллем-Александер призвал предпринять усилия для того, чтобы выяснить уже наконец, кто виновен в авиакатастрофе.

Российский дипломатический источник отметил, что к призыву короля Нидерландов должны в первую очередь прислушаться те, кто рьяно утверждал о том, что якобы есть доказательства причастности Москвы к крушению MH17, но за пять лет их так и не предъявил.

При этом он напомнил, что не дожидаясь окончания расследования Нидерланды уже обвинили Россию в причастности к крушению MH17.

Голландская сторона вообще ведет себя странно, так как она даже не удосужилась предпринять усилий для того, чтобы сорать останки погибших и обломки самолета на месте его крушения. Всю эту работу проделали военнослужащие народных республик Донбасса. А в Гааге их назвали «мародерами».

Нидерланды проигнорировали призывы России провести совместные следственные эксперименты, а также проигнорировали первичные данные с российских радаров.

При этом следствие вообще не обращает внимание на тот факт, что это власти Украины не закрыли воздушное пространство после того, как начали свою карательную операцию в Донбассе. Также Киев категорически отказался предоставлять данные со своих радаров.

Более того, к расследованию не допустили наиболее пострадавшую от этой катастрофы страну — Малайзию. А после того, как власти Малайзии усомнились в объективности следствия, их стали обвинять в «пособничестве Кремлю».

Все это позволяет сделать только один вывод — следствие работает только для того, чтобы обвинить Россию в этой катастрофе и никого другого.