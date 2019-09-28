Нью-Йорк, США, 28 сентября 2019, 06:07 — REGNUM Слухи о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с представителем лидера венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, не соответствуют действительности, заявил журналистам глава МИД РФ на Генассамлее ООН.
Российский министр назвал «низким, подлым и недостойным мужчины» распространять ложь, которая преследует цель опорочить Россию, изобразив её предательницей своего союзника — Венесуэлы. Такой лжи самозванцы учатся у США, отметил Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров призвал уважать суверенитет Венесуэлы и не вмешиваться в её внутренние дела.
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