Нью-Йорк, США, , 06:07 — REGNUM Слухи о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с представителем лидера венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, не соответствуют действительности, заявил журналистам глава МИД РФ на Генассамлее ООН.

«Насчёт встречи с неким господином, которого Хуан Гуайдо кем-то там назначил. Мне сказали, что он где-то заявил, что со мной разговаривал. Это чистой воды ложь», — сказал Лавров.

Российский министр назвал «низким, подлым и недостойным мужчины» распространять ложь, которая преследует цель опорочить Россию, изобразив её предательницей своего союзника — Венесуэлы. Такой лжи самозванцы учатся у США, отметил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров призвал уважать суверенитет Венесуэлы и не вмешиваться в её внутренние дела.

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