Ашхабад, , 21:39 — REGNUM Согласно прогнозам экспертов, Китай в ближайшем будущем начнет снижать долю сжиженного газа и наращивать закупки природного газа в Туркмении и России, пишет «Медиатуркмен».

Природный газ Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По их мнению, это связано в первую очередь с переориентацией китайской политики в сфере энергетики на борьбу с загрязнением воздуха и ускорение перехода от угля к газу в промышленности и строительной отрасли.

«Возросшая роль природного газа в решении проблемы плохого качества воздуха и изменения климата создает основу для оптимистичного прогноза спроса на газ в Китае», — подчеркивают аналитики.

Отметим, что в 2018 году Китай закупил за рубежом около 91 млн тонн газа, из которых 54 млн тонн — сжиженного газа и 37 млн тонн — природного газа.