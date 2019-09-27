Ашхабад, , 18:14 — REGNUM Если раньше жителям столицы Туркмении не разрешалось вешать внешние блоки кондиционеров на наружные части стен домов, выходящих на главные улицы Ашхабада, то теперь запрет затронул и стены, выходящие во двор. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Поводом для введения негласного запрета стало то, что по этим проспектам и улицам регулярно проезжает кортеж президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Местные жители жалуются на то, что коммунальные службы начали без предупреждения обрезать кабели и фреоновые трубки, соединяющие внешние блоки кондиционеров с внутренними.

Также коммунальщики стали проверять подъезды столичных многоэтажек и убирать из них внешние блоки кондиционеров, которые ашхабадцы вынуждены были прятать внутри из-за отсутствия возможности разместить их снаружи домов.