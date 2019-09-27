Баку, , 18:01 — REGNUM Официальный Баку отреагировал на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сделанные в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в частности, опроверг утверждения премьер-министра Армении о том, что нагорно-карабахский конфликт не является спором по поводу территориальных претензий.

«Руководство Армении заявляет, что конфликт должен быть решен в формате, приемлемом для Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Однако сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан. В Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана есть армянская и азербайджанская общины, у карабахского конфликта нет другой модели урегулирования, кроме как в рамках территориальной целостности Азербайджана», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента Азербайджана.

Касаясь в своей речи карабахского вопроса, премьер-министр Пашинян, в частности, заявил: «Правительство Азербайджана представляет нагорно-карабахский конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Мы отнюдь не согласны с такой интерпретацией конфликта. Это не спор между Арменией и Азербайджаном. Этот не спор о территориальных претензиях. Речь идет о людях — мужчинах, женщинах и их праве жить на родине так, как веками жили их предки. К сожалению, власти Азербайджана не хотят разговаривать с этими людьми и вести с ними переговоры, потому что им нужны территории, а не люди. А точнее — территории без людей».